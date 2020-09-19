19.09.2020 - 13:03 |
Victoria Beckham'a Instagram şoku!
Victoria Beckham, yeni tasarımını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram, söz konusu paylaşımı müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırdı.
Victoria Beckham, Londra Moda Haftası’nda sergileyeceği yeni koleksiyonunun hazırlık görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı. Videoda çıplak bir modelin Beckham’ın yeni tasarımlarından birisini sergilediği görüldü.
Söz konusu paylaşım, müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle Instagram tarafından yayından kaldırıldı.