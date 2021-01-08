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08.01.2021 - 17:06 |

Vildan Atasever-Mehmet Erdem aşkı bitti!

2020’nin ekim ayında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in aşkı kısa sürdü. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...

Vildan Atasever-Mehmet Erdem aşkı bitti!
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Şimdilerde 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Saliha Sultan' karakterini canlandıran Vildan Atasever, Haziran 2020’de nişanlısı Erdem Akdemir ile ayrılmıştı. Kısa süre sonra Mehmet Erdem’le yeni bir aşka yelken açan oyuncu, hayranlarını üzdü.

Ekim 2020'den bu yana Erdem ile aşk yaşayan Atasever'in, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıyı takip etmeyi bırakması dikkat çekti. (Magazinburada)

Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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