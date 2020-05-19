‘Virüs birleştirdi’

Tülin Şahin, dünyaca ünlü Çek model Petra Nemcova’nın vakfı All Hands and Hearts için yaptığı canlı yayına katıldı. Nicole Scherzinger, Isabeli Fontana ve Olga Kurylenko gibi isimlerin katıldığı yayında model, “Koronavirüs bizi din, dil ve ırk ayrımı olmadan, çok güzel birleştirdi. Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anladık” dedi.