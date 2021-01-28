Vizyoner liderler buluştu

Geride bıraktığımız yılın sonlarına doğru çeşitli sektörlerden farklı deneyimlere sahip liderlerin bir araya gelip, Cenk Dağcı’nın önderliğinde oluşturdukları Leaders grubu, yeni yılın ilk toplantısını Gaye Donay’ın sahibi olduğu Maji Art Gallery’de gerçekleştirdi. İş insanları, tecrübelerini birbirleriyle paylaşarak maddi ve manevi değer yaratabilecekleri, kolektif hafıza ve zekanın sürdürebilirliğine katkı sağlamak üzerine sohbet etti.

Toplantı sonunda düzenlenen Cahit Kutman’ın sunumu, büyük beğeni topladı.