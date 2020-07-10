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HaberlerMagazin Haberleri Wilma Elles, Kerem Göğüş'e nafaka davası açtı
10.07.2020 - 08:35 |

Wilma Elles, Kerem Göğüş'e nafaka davası açtı

Oyuncu Wilma Elles, geçen yıl ayrıldığı ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş’le mahkemelik oldu.

Wilma Elles, Kerem Göğüş'e nafaka davası açtı
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İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Wilma Elles, çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş’ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia etti. Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Wilma Elles ile Kerem Göğüş, 24 Aralık 2014’te bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro ödemeyi kabul etmiştir. Ancak çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmamıştır.”

Nafakanın ödenmesi için Göğüş’e geçen yıl noterden ihtarname gönderdiklerini dava dilekçesinde belirten Elles’in avukatı, “Kerem Göğüş’ün gayrimenkulleri vardır. Ayrıca kira gelirleri bulunmaktadır. Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak nafaka bağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

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