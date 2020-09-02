Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosu...

2011 yılında gösterime giren romantik filmi Ya Sonra, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor...



YA SONRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz

Deniz Çakır

Barış Falay

YA SONRA KONUSU NEDİR?

Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.

Aşkı için her şeyi göze alan Didem ise Adem'in bu tavırları nedeniyle mutsuzdur. İşte bu sırada belki de hayatı boyunca aradığı adam karşına çıkmıştır...