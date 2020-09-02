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02.09.2020 - 21:07 |

Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosu...

Ünlü oyuncular Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Barış Falay'ın başrollerini üstlendiği Ya Sonra filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte büyük bir merakla beklenen Ya Sonra filminin konusu ile ilgili ayrıntılar...

Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosu...
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2011 yılında gösterime giren romantik filmi Ya Sonra, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor...

YA SONRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz
Deniz Çakır
Barış Falay

YA SONRA KONUSU NEDİR?

Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.

Aşkı için her şeyi göze alan Didem ise Adem'in bu tavırları nedeniyle mutsuzdur. İşte bu sırada belki de hayatı boyunca aradığı adam karşına çıkmıştır...

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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Cadde Yazarları

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