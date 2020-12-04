Yağmur Tanrısevsin çift maske taktı

Tek başına alışverişe çıkan Yağmur Tanrısevsin'in, çift maske takması dikkatlerden kaçmadı.

Pandemi sürecinde bir taraftan reklam filmleri çeken ve diğer taraftan gelen senaryoları okuduğunu söyleyen güzel oyuncu, aynı zamanda da eğitimini aldığı seramik işleriyle ilgilendiğini belirtti. Tanrısevsin, "Boş durmayı sevmiyorum. Pandemi sürecini de en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Atölyemde seramik çalışmaları yapıyorum" açıklamasında bulundu.