Brad Pitt'in yaka kartı çok konuşuldu!

Eski eşi Jennifer Aniston’la yeniden aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla öne çıkan Brad Pitt, katıldığı bir davette çekilen fotoğraflarıyla, sosyal medyanın gündemine oturdu. Once Upon A Time In Hollywood filmiyle 92’nci Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ dalında aday olan aktör, Hollywood’da düzenlenen 92’nci Oscar Ödülleri Adayları Öğle Yemeği’ne katıldı. Dünyaca ünlü Pitt’in, tüm şöhretine rağmen etkinlikte üzerinde adının yazdığı yaka kartını takarak boy göstermesi, sanal dünyada çok konuşuldu. Birçok oyuncunun aksine kartını takan Pitt, bu hareketiyle alkış aldı. Oscar adayı oyuncuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar arasındaysa şunlar yer aldı: “Şöyle bir hayal edin, Brad Pitt ile tanışıyorsunuz, üzerinde adının yazdığı bir yaka kartı var ve kendisini Brad Pitt olarak takdim ediyor”, “Brad Pitt’in isim kartının ayrıca bir Oscar ödülü alması gerekiyor”, “Hayatımda bu kadar gereksiz bir şey daha görmedim.”