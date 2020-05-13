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HaberlerMagazin Haberleri Yalancı Damat filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yalancı Damat nerede, ne zaman çekildi?
13.05.2020 - 20:01 |

Yalancı Damat filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yalancı Damat nerede, ne zaman çekildi?

2018 yılında gösterime giren ve İstanbul'da çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Yalancı Damat filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Yalancı Damat konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Yalancı Damat filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yalancı Damat nerede, ne zaman çekildi?
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YALANCI DAMAT KONUSU NEDİR?

Aslıhan, hiç evlenmemiş, ailesinin dört gözle evlenmesini beklediği, kariyerine odaklanmış bir kızdır. Ailesinin tek derdi ise Aslıhan'ın hayatına birinin girmesi ve evlenmesidir. Aslıhan hayatına tam da biri girmişken ve ailesiyle mutluluğunu paylaşacakken bir anda ortada kalakalır. Vakit kaybetmeden geceyi kurtarmak için kendisine eşlik edecek bir konu mankenine ihtiyacı olacaktır. “Yalancı Damat”ta 30'lu yaşlarındaki Aslıhan'ın oyun ile başlayıp gerçek aşka dönüşecek olan maceralarına tanık olacaksınız.

YALANCI DAMAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Bora Onur'un üstlendiği Yalancı Damat filminde başrolleri Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman, Özlem Maden, Kerem Poyraz Kayaalp ve Fahri Kıncır'ın paylaşıyor.

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