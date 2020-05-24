Yalancı Yarim filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Yalancı Yarim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
1973 yılında çekilen Yalancı Yarim filmi, Türk sinemasının unutulmaz filmi haline geldi. Aile sıcaklığını tam anlamıyla hissettiren Yalancı Yarim filminde usta isimler yer aldı. Peki yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir keyifle izlenen Yalancı Yarim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
YALANCI YARİM KONUSU NEDİR?
Kayserili iş adamı Mahmut’un (Metin Akpınar) kardeşi olan Ferdi (Tarık Akan), yakışıklı ve hovarda bir gençtir. Abisinin ona her ay yüklü bir para gönderip hayatını yaşamasına müsaade etmesinden dolayı abisinden de çok korkmaktadır. Bir gün abisi ve yengesi sürpriz yaparak ziyaretine gelirler ve nişanlısıyla tanışmak istediğini söylerler. Bunun üzerine Ferdi ve arkadaşları tüm kız arkadaşlarını arayıp nişanlı rolü için yardım etmelerini isterler fakat olumlu yanıt alamazlar. Bunun üzerine olayı tesadüfen öğrenen Bulur (Halit Akçatepe) onlara yardım edebileceğini söyleyerek nişanlı oyunu oynaması için zaten Ferdi’ye aşık olan Alev’e (Emel Sayın) haber verir. Bu oyunu oynarken abisi ve yengesi Alev’i zengin bir adam olan Derviş Başak’ın (Hulusi Kentmen) kızı olarak bilmesinin de katkısıyla çok sevmiş ve hemen Ferdi’yle evlendirmek isterler. Bunun üzerine Ferdi oyuna devam eder ve arkadaşları hariç kimseye gerçeği söylemez; ancak bunları yaparken Alev’e aşık olabileceğini de düşünmemiştir. Zaten evlilik hazırlıkları da yapıldığı için gerçeği açıklamayıp Alev’le evlenmeyi planlar. Ferit, düğün gecesi abisinin gerçeği öğrenmesinden korkup arkadaşı Kemal’e (Kemal Sunal) telefonla fabrikada yangın çıktığını söyleterek abisini Kayseriye yollamaya çalışır; fakat abisi son anda hava alanından bir telefon eder ve yangının gerçek olmadığını öğrenip düğüne katılır. Tam bu sırada düğünde olan Derviş Başak’la karşılaşırlar ve Alev’in aslında pazarcı Derviş’in (Münir Özkul) kızı olduğunu öğrenirler. Bunun üzerine düğün iptal olur ve Ferdi’nin abisi Mahmut Bey, Alev’in babası Derviş Bey’e ağzına geleni söyler. Her şey bittiğinde Ferdi pişman olur ve ne Alev’in ne de abisinin yüzüne bakabilecek durumda olmadığını düşünür. Bavulunu alıp abisine tüm gerçekleri anlattıktan sonra abisiyle vedalaşır ve gider. Bunun üzerine hatasını anlayan Ferdi’nin abisi gidip önce Alev’in babası Derviş ve aile dostlarından özür diler, sonra da Alev’e gidip hatalı olduğunu ve kendisini affetmesini ister. Alev de Ferdi’nin abisini affeder ve sonra da gemiyle şehirden ayrılan Ferdi’yi küçük bir motorla yakalarlar. Ferdi, Alev’i ve abisi ve yengesiyle birlikte görmesiyle sorun kalmadığını anlar ve denize atlar. Bunu gören Alev de denize atlar ve Ferdi’ye sarılır.
YALANCI YARİM OYUNCULARI KİMLERDİR?
Emel Sayın – Alev
Tarık Akan – Ferdi
Münir Özkul – Derviş
Metin Akpınar – Mahmut
Halit Akçatepe – Nuri ve Bulur
Zeki Alasya – Hüsnü
Turgut Boralı – Pazarcı
Hulusi Kentmen – Derviş Başak
Mürüvvet Sim – Ziynet
Kemal Sunal – Kemal
Necdet Yakın – Pazarcı Mehmet
Metin Çekmez – Metin
İlhan Hemşeri – Bahçıvan
Ahmet Turgutlu – Pazarcı
Ünal Gürel – Alacaklı
Hikmet Gül – Nimet