Yalancı Yarim filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Yalancı Yarim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

YALANCI YARİM KONUSU NEDİR?

Kayserili iş adamı Mahmut’un (Metin Akpınar) kardeşi olan Ferdi (Tarık Akan), yakışıklı ve hovarda bir gençtir. Abisinin ona her ay yüklü bir para gönderip hayatını yaşamasına müsaade etmesinden dolayı abisinden de çok korkmaktadır. Bir gün abisi ve yengesi sürpriz yaparak ziyaretine gelirler ve nişanlısıyla tanışmak istediğini söylerler. Bunun üzerine Ferdi ve arkadaşları tüm kız arkadaşlarını arayıp nişanlı rolü için yardım etmelerini isterler fakat olumlu yanıt alamazlar. Bunun üzerine olayı tesadüfen öğrenen Bulur (Halit Akçatepe) onlara yardım edebileceğini söyleyerek nişanlı oyunu oynaması için zaten Ferdi’ye aşık olan Alev’e (Emel Sayın) haber verir. Bu oyunu oynarken abisi ve yengesi Alev’i zengin bir adam olan Derviş Başak’ın (Hulusi Kentmen) kızı olarak bilmesinin de katkısıyla çok sevmiş ve hemen Ferdi’yle evlendirmek isterler. Bunun üzerine Ferdi oyuna devam eder ve arkadaşları hariç kimseye gerçeği söylemez; ancak bunları yaparken Alev’e aşık olabileceğini de düşünmemiştir. Zaten evlilik hazırlıkları da yapıldığı için gerçeği açıklamayıp Alev’le evlenmeyi planlar. Ferit, düğün gecesi abisinin gerçeği öğrenmesinden korkup arkadaşı Kemal’e (Kemal Sunal) telefonla fabrikada yangın çıktığını söyleterek abisini Kayseriye yollamaya çalışır; fakat abisi son anda hava alanından bir telefon eder ve yangının gerçek olmadığını öğrenip düğüne katılır. Tam bu sırada düğünde olan Derviş Başak’la karşılaşırlar ve Alev’in aslında pazarcı Derviş’in (Münir Özkul) kızı olduğunu öğrenirler. Bunun üzerine düğün iptal olur ve Ferdi’nin abisi Mahmut Bey, Alev’in babası Derviş Bey’e ağzına geleni söyler. Her şey bittiğinde Ferdi pişman olur ve ne Alev’in ne de abisinin yüzüne bakabilecek durumda olmadığını düşünür. Bavulunu alıp abisine tüm gerçekleri anlattıktan sonra abisiyle vedalaşır ve gider. Bunun üzerine hatasını anlayan Ferdi’nin abisi gidip önce Alev’in babası Derviş ve aile dostlarından özür diler, sonra da Alev’e gidip hatalı olduğunu ve kendisini affetmesini ister. Alev de Ferdi’nin abisini affeder ve sonra da gemiyle şehirden ayrılan Ferdi’yi küçük bir motorla yakalarlar. Ferdi, Alev’i ve abisi ve yengesiyle birlikte görmesiyle sorun kalmadığını anlar ve denize atlar. Bunu gören Alev de denize atlar ve Ferdi’ye sarılır.

YALANCI YARİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emel Sayın – Alev

Tarık Akan – Ferdi

Münir Özkul – Derviş

Metin Akpınar – Mahmut

Halit Akçatepe – Nuri ve Bulur

Zeki Alasya – Hüsnü

Turgut Boralı – Pazarcı

Hulusi Kentmen – Derviş Başak

Mürüvvet Sim – Ziynet

Kemal Sunal – Kemal

Necdet Yakın – Pazarcı Mehmet

Metin Çekmez – Metin

İlhan Hemşeri – Bahçıvan

Ahmet Turgutlu – Pazarcı

Ünal Gürel – Alacaklı

Hikmet Gül – Nimet