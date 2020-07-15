YALANLAMIŞTI AMA

Ebru Şahin, NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’la, CADDE’de çıkan aşk haberini yalanlamıştı. Çift önceki akşam Alaçatı’da objektiflere takıldı. Hacımemiş’te bulunan Boop’ta bir araya gelen çift, gecenin geç saatlerine kadar arkadaşlarıyla eğlendi. Basketbolcu, görüntü vermemek için aracı mekanın kapısına kadar yanaştırdı.

Mekandan ayrılan ancak kırmızı ışıkta yakalanan ikili, fotoğrafları çekilince yüzünü saklamaya çalıştı. O dönem Oğuzhan Koç’la da adı anılan oyuncu, “Size göre iki ayrı aşka yelken açmışım ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp” sözleriyle, aşk haberini yalanlamıştı.