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15.07.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

YALANLAMIŞTI AMA

Ebru Şahin,aşk haberini yalanladığı milli basketbolcu Cedi Osman’la Alaçatı’da görüntülendi. Bir mekanda eğlenen çift, aracın içinde yakalanmaktan kurtulamadı

YALANLAMIŞTI AMA
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Ebru Şahin, NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’la, CADDE’de çıkan aşk haberini yalanlamıştı. Çift önceki akşam Alaçatı’da objektiflere takıldı. Hacımemiş’te bulunan Boop’ta bir araya gelen çift, gecenin geç saatlerine kadar arkadaşlarıyla eğlendi. Basketbolcu, görüntü vermemek için aracı mekanın kapısına kadar yanaştırdı.

Mekandan ayrılan ancak kırmızı ışıkta yakalanan ikili, fotoğrafları çekilince yüzünü saklamaya çalıştı. O dönem Oğuzhan Koç’la da adı anılan oyuncu, “Size göre iki ayrı aşka yelken açmışım ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp” sözleriyle, aşk haberini yalanlamıştı.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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Cadde Yazarları

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