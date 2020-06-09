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09.06.2020 - 22:22 |

Yanlış Anlama filmi konusu nedir? İşte Yanlış Anlama oyuncu kadrosu ve çekildiği yer

Ulaş Cihan Şimşek yönetmenliği üstlendiği Yanlış Anlama filmi, bu akşam izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan filme dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Yanlış Anlama filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği tarih ile ilgili bilgiler...

Yanlış Anlama filmi konusu nedir? İşte Yanlış Anlama oyuncu kadrosu ve çekildiği yer
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FOX TV ekranlarında bu akşam Türk sinemasının son dönemlerdeki en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Yanlış Anlama yayınlanacak. Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Hakan Bilgin'in başrollerini paylaştığı Yanlış Anlama filmiyle ilgili tüm merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

YANLIŞ ANLAMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı olarak çekildi.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için kalkar, Bakü'ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Türk oyuncular ve Azerbaycan'ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev'in de yer aldığı macera başlar. Ama gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz. İstanbul'un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan'ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bu macerada, bizi bol kahkaha, aksiyon, dram ve aşk bekliyor.

YANLIŞ ANLAMA OYUNCULARI

Filmin yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek oturuyor. Senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin yer alıyor.

 

Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi: Ben de çekiciyim!Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.
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Cadde Yazarları

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