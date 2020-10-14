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14.10.2020 - 13:18 |

Yapımcıdan 'Kalk Gidelim' açıklaması

TRT 1 ekranında dördüncü sezonuna giren 'Kalk Gidelim' dizisi, 15 Ekim'den itibaren yeni gününde izleyicisiyle buluşacak.

Yapımcıdan 'Kalk Gidelim' açıklaması
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'Kalk Gidelim' dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, "Dizimizle ilgili çıkan bazı asılsız haberler var. Sevenlerimize buradan duyuruyorum; endişeye mahal yok! Çekimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Biz 'bitti' demeden bitmez" şeklinde konuştu.

Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Aslı Omag, Hayrettin, Dilara Gül Demiral, Alper Saylık’ın rol aldığı 'Kalk Gidelim', 15 Ekim’den itibaren her perşembe TRT 1'de olmaya devam edecek.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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