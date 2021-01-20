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20.01.2021 - 17:32 |

'Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in son hali

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Neyyir' karakterine hayat veren usta oyuncu Bedia Ener'in son hali görenleri şaşırttı.

'Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in son hali
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2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan, tekrar bölümleri hala büyük ilgi gören 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Hayriye Hanım' (Güven Hokna) karakterinin komşusu olan 'Neyyir Hanım' (Bedia Ener), son görüntüsü ile sosyal medyada gündem oldu.

SnobMagazin'in haberine göre; son olarak 'Çatı Katı Aşk' dizisinde rol alan Bedia Ener'in saçlarının beyazladığı görüldü.

Yaprak Dökümünün Neyyir Hanımı Bedia Enerin son hali


BEDİA ENER KİMDİR?
1954 yılında Uşak'ta dünyaya gelen Bedia Ener, 1970 yılından beri sinema, tiyatro ve dizilerde rol alırken, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapıyor. Bedia Ener, son yıllarda 'Menajerimi Ara', 'Çatı Katı Aşk', 'Canevim', 'Meleklerin Aşkı' ve 'Kara Para Aşk' gibi projelerde yer aldı.

'YAPRAK DÖKÜMÜ' DİZİSİ
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Tolga Karel ve Deniz Çakır'ın oynadığı, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisi, Kanal D'de ekranlara gelen tekrar bölümleri ile halen büyük ilgi görüyor.

Yaprak Dökümünün Neyyir Hanımı Bedia Enerin son hali

 

 

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