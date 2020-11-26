‘Yaramızda Kalsın’a yeni yorum

Koray Güler, son yılların popüler şarkısı ‘Yaramızda Kalsın’ı yeni bir yorumla dinleyicilerin beğenisine sundu. Eser, Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Klip çekimini Bodrum’da gerçekleştiren şarkıcı, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak, kısıtlı bir ekiple çalıştıklarını belirtti.