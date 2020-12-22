22.12.2020 - 07:00 |
Yardım çağrısı
Aslı Tandoğan, Instagram üzerinden canlı yayın açarak, SMA hastası Umut bebek için yardım kampanyası düzenledi.
Oyuncuya, Hande Soral ve illüzyonist Olcay Kutluca da bağlanarak, hem konuk oldu hem de yardım için çağrıda bulundu.
Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.