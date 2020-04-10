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10.04.2020 - 07:00 |

Yardım için harekete geçti

Milka Karaağaçlı İnce, pandemi döneminde sağlıkçılara verilen desteği zincire dönüştürmek için harekete geçti.

Yardım için harekete geçti

Milka Karaağaçlı İnce, pandemi döneminde sağlıkçılara verilen desteği zincire dönüştürmek için harekete geçti. Dünyaca ünlü tasarımcı, Şişli ve Sarıyer Etfal Hastaneleri’nin acil servis çalışanlarına bir hafta boyunca Bross Life Catering’den yemek gönderecek. Daha sonra bayrağı devralacakların Manu Çanta Atölyesi ve Burcu Esmersoy olduğunu söyleyen İnce, “Bir adım attım. Bireysel yardımlar küçük çapta kalabiliyor. Manevi desteğimizi zincire dönüştürmek istedik” dedi.

Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
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Cadde Yazarları

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