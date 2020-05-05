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05.05.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Yardım melekleri

Lal Denizli, Selin Burnaz ve Ceylan Çapa, muhtaç ailelere yardım kolisi gönderip, sağlık çalışanları için ise her gün evde yemek yapıyor

Yardım melekleri

Mustafa Denizli’nin kızları Lal Denizli, Selin Burnaz ve kuzenleri Ceylan Çapa, koronavirüs nedeniyle işsiz kalıp, zorluk çeken ailelere, destek oluyor. Tedbirlere uyarak evden çıkmayan üçlünün, iki ayda yaklaşık 800 aileye, erzak yardımında bulunduğu ortaya çıktı.

Kuzenler ayrıca, Melisa Mutlu, Nil Duran, Sedef Mercan ve Sanem Tezman gibi isimlerle bir araya gelerek, sağlık çalışanlarını da unutmadı. Ekip, börek, poğaça, kurabiye, tatlı ve meyveye kadar, 48 günlük süreçte 20 bin tabak hazırlayıp, hastanelere gönderdi.

Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
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