Yardım melekleri

Mustafa Denizli’nin kızları Lal Denizli, Selin Burnaz ve kuzenleri Ceylan Çapa, koronavirüs nedeniyle işsiz kalıp, zorluk çeken ailelere, destek oluyor. Tedbirlere uyarak evden çıkmayan üçlünün, iki ayda yaklaşık 800 aileye, erzak yardımında bulunduğu ortaya çıktı.

Kuzenler ayrıca, Melisa Mutlu, Nil Duran, Sedef Mercan ve Sanem Tezman gibi isimlerle bir araya gelerek, sağlık çalışanlarını da unutmadı. Ekip, börek, poğaça, kurabiye, tatlı ve meyveye kadar, 48 günlük süreçte 20 bin tabak hazırlayıp, hastanelere gönderdi.