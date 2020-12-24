Yardım saçıyor!

Beyonce, pandemi döneminde maddi olarak zorlandığı için evi icraya verilen ya da zorunlu tahliyesi istenen 100 aileye 5 biner dolar’lık yardım yaptı. 39 yaşındaki sanatçının başkanı olduğu BeyGOOD derneğinden verilen açıklamada, “Bir fark yaratmak istedik...” ifadeleri kullanıldı. Yardımların süreceği,

7 Ocak’a kadar başvuruların devam edeceği de aktarıldı.