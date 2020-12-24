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HaberlerMagazin Haberleri Yardım saçıyor!
24.12.2020 - 07:00 |

Yardım saçıyor!

Beyonce, pandemi döneminde maddi olarak zorlandığı için evi icraya verilen ya da zorunlu tahliyesi istenen 100 aileye 5 biner dolar’lık yardım yaptı.

Yardım saçıyor!
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Beyonce, pandemi döneminde maddi olarak zorlandığı için evi icraya verilen ya da zorunlu tahliyesi istenen 100 aileye 5 biner dolar’lık yardım yaptı. 39 yaşındaki sanatçının başkanı olduğu BeyGOOD derneğinden verilen açıklamada, “Bir fark yaratmak istedik...” ifadeleri kullanıldı. Yardımların süreceği,
7 Ocak’a kadar başvuruların devam edeceği de aktarıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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