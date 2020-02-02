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02.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Yardım timi iş başında

Bedri Usta’nın başlattığı sosyal sorumluluk projesine, ünlü isimler destek veriyor. Grup, sokakta yaşayan insanlarla ilgileniyor

Yardım timi iş başında

Ünlü isimler, şef Bedri Usta’nın YouTube kanalında başlattığı ‘Sokaklar Gülsün’ sosyal sorumluluk projesi için kolları sıvadı. Kendi hayat hikayesinde, üç yıl köprü altında yaşayan Bedri Usta, ünlü isimlerle köprü altına gidip, mangal yakarak, sokak çocuklarına hem yemek yedirdi hem de sohbet etti.

Emel Yıldırım, Boğaç Aksoy ve Bedri Usta, Fikirtepe’de barınakta kalanlarla buluştu. Sokakta yaşayan insanların yanlarında olduklarını söyleyen Yıldırım, “Onlarla yemek yedik, ateş başında ısındık. Her hafta başka bir ilçedeki insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz” dedi.

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