Yarının Sınırında filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yarının Sınırında ne zaman kaç yılında çekildi?
Merakla beklenen Yarının Sınırında filmi bu akşam STAR TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki 2015 yılında gösterime giren Yarının Sınırında filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Yarının Sınırında filmi ile ilgili ayrıntılar...
YARININ SINIRINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür… Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur.
YARININ SINIRINDA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Tom Cruise – Cage
Emily Blunt – Rita
Brendan Gleeson – General Brigham
Bill Paxton – Master Sergeant Farell
Jonas Armstrong – Skinner
Tony Way – Kimmel