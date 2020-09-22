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22.09.2020 - 07:00 |

Yarışlar tamamlandı

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) beşinci yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla Marmaris’te düzenlendi.

Yarışlar tamamlandı
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2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) beşinci yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla Marmaris’te düzenlendi. Üç gün süren yarışı, 31 yaşındaki Gallerli Elfyn Evans-Scott Martin ekibi kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan RedBull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.

Yarışlar tamamlandı

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