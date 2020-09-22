Yarışlar tamamlandı

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) beşinci yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla Marmaris’te düzenlendi. Üç gün süren yarışı, 31 yaşındaki Gallerli Elfyn Evans-Scott Martin ekibi kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan RedBull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.