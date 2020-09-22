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22.09.2020 - 17:58 |

Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı izleme linki - Yasak Elma 77. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Yeni sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam eden Yasak Elma, bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Başrolünde Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yasak Elma pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Yasak Elma 77.bölümü dün ekranlara geldikten sonra yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı izleme linki - Yasak Elma 77. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?
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FOX TV'nin büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen dizide heyecan dün akşam 77. yeni bölümle devam etti ve heyecan doruğa çıktı...

YASAK ELMA 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 77. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Yasak Elma 77. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...


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