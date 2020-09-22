Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı izleme linki - Yasak Elma 77. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

FOX TV'nin büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen dizide heyecan dün akşam 77. yeni bölümle devam etti ve heyecan doruğa çıktı...



YASAK ELMA 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.



YASAK ELMA 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





YASAK ELMA 77. BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Yasak Elma 77. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





