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17.11.2020 - 09:22 |

Yasak Elma 86. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 85. bölümde neler oldu?

Yasak Elma 85. son bölüm ile pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında sevenleri karşısına çıktı. İzleyenler, Yasak Elma 86. yeni bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Fenomen dizide Halit büyük bir kaza geçiriyor. Bu anların şahitleri ise Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsü oluyor. Yasak Elma 85. bölüm izle...

Yasak Elma 86. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 85. bölümde neler oldu?
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Halit'in, Yıldız ve Şahika'ya yaptığı son oyunun ardından taraflar arasında ipler gergindi. Ekrana gelen son bölümde ise Halit'i kötü bir son bekliyor. Peki, Şahika, Ender ve Yıldız'ın sonraki hamlesi ne olacak. Sevilen dizi Yasak Elma, 86. bölüm fragmanı ile yine takipçilerini heyecanlandırdı. 

86. BÖLÜM FRAGMANI EKRANA GELDİ!

Yeni bölüm fragmanında, merdivenlerden yuvarlanan Halit, son yolculuğuna uğurlanıyor. Tek tek sorgulanan Yıldız, Ender, Şahika ise Halit'in başına gelenlerden sorumlu olmadıklarını sonuna kadar savunurlar. 

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

 

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