MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Yasak Elma 90. son bölüm...
22.12.2020 - 01:39 |

Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Yasak Elma 90. son bölüm...

Yasak Elma oyuncuları 90. bölümde yine dikkatleri çekti. Sevilen dizi her hafta pazartesi akşamı FOX ekranlarında takipçileri karşısına çıktı. Dizinin yayımlanan son bölümünde Yıldız ile Şahika, Çağatay nedeniyle karşı karşıya gelir. İşte, Yasak Elma 91. yeni bölüm hakkında ayrıntılar...

Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Yasak Elma 90. son bölüm...
ABONE OL

FOX ekranlarının en çok izlenen dizisi Yasak Elma, diziseverlerin büyük ilgisine neden oluyor. Halit'in öldüğünü düşünen üç kadın hayatlarına yeni bir sayfa açmış, hatta Yıldız yeniden aşık olmuştur. Fakat Ender'in şüphesi ve öğrendikleri her şeyi yeniden başlatacaktır. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Yıldız, Çağatay'ın evinde Şahika'yı bulur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur. Hemen Yıldız ile birlikte harekete geçer. 

YASAK ELMA 91. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cevadzade'nin başrollerde yer aldığı pazartesi akşamlarının sevilen dizisi 90. bölüm ile sevenleriyle buluştu. Dizinin beklenen 91. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

 

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Sencer'i oynayan Ekin Koç kaç yaşında, nereli?

Uyanış Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Sencer'i oynayan Ekin Koç kaç yaşında, nereli?

21 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef 2020 final haftası başladı

21 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef 2020 final haftası başladı

Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir? Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir? Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş nereli, kaç yaşında?

Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kim? Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?

Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kim? Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet