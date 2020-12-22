Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Yasak Elma 90. son bölüm...

FOX ekranlarının en çok izlenen dizisi Yasak Elma, diziseverlerin büyük ilgisine neden oluyor. Halit'in öldüğünü düşünen üç kadın hayatlarına yeni bir sayfa açmış, hatta Yıldız yeniden aşık olmuştur. Fakat Ender'in şüphesi ve öğrendikleri her şeyi yeniden başlatacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Yıldız, Çağatay'ın evinde Şahika'yı bulur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur. Hemen Yıldız ile birlikte harekete geçer.

YASAK ELMA 91. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cevadzade'nin başrollerde yer aldığı pazartesi akşamlarının sevilen dizisi 90. bölüm ile sevenleriyle buluştu. Dizinin beklenen 91. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.