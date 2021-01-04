Yasak Elma bu akşam yeni bölüm var mı? Fox TV 4 Ocak kanal yayın akışı

Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılına girilmesi ile birlikte yeni reklam anlaşmaları nedeniyle bazı kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki Yasak Elma bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. 4 Ocak Fox TV kanal yayın akışında dizinin aynı saatinde izleyiciler ile buluşacağı duyuruldu

4 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

23:45 Baraj (Tekrar)

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