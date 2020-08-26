Yasak Elma yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi...

FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümleri ile çok yakında izleyici ile buluşacak. 75. bölüm fragmanını yayınlayan Yasak Elma dizisi 7 Eylül Pazartesi kaldığı yerden devam edecek.

Dizinin başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece yer alıyor.

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI