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26.08.2020 - 16:18 |

Yasak Elma yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi...

Yasak Elma dizisinin yeni sezon bölümleri heyecanla bekleniyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin hayranları dizinin yeni sezon tarihini araştırıyor. Beklenen haber geldi. Yasak Elma yeni bölümleri ile çok yakında izleyici ile buluşacak.

Yasak Elma yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi...
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FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümleri ile çok yakında izleyici ile buluşacak. 75. bölüm fragmanını yayınlayan Yasak Elma dizisi 7 Eylül Pazartesi kaldığı yerden devam edecek.

Dizinin başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece yer alıyor.

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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