Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Yaşamak Güzel Şey filmi kaç yılında çekildi?

Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Zihni Göktay Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu gibi usta isimler yer alıyor. İşte Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU

Film, yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesini ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı

Yasemin Conka

Zihni Göktay

Ayşegül Atik

Günay Karacaoğlu

Reha Özcan

Renan Bilek



Onur Dilber

Merve Hazer

Fulden Akyürek

Fatih Koyunoğlu

Seyithan Özdemir

Tolga Öz