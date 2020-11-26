Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Yaşamak Güzel Şey filmi kaç yılında çekildi?
Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın yer aldığı Yaşamak Güzel Şey filminin başrollerinde Yasemin Conka, Zihni Göktay gibi isimler yer alıyor. Film 14 Nisan 2017 yılında vizyona girdi. Filmde pısırık her şeye boyun eğen bir adam olan Müfit'in başına gelen bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesi filmde konu alınıyor. İşte Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Zihni Göktay Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu gibi usta isimler yer alıyor. İşte Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU
Film, yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesini ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediyor.
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI
Müfit Can Saçıntı
Yasemin Conka
Zihni Göktay
Ayşegül Atik
Günay Karacaoğlu
Reha Özcan
Renan Bilek
Onur Dilber
Merve Hazer
Fulden Akyürek
Fatih Koyunoğlu
Seyithan Özdemir
Tolga Öz