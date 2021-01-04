04.01.2021 - 11:11 |
Yasemin Allen annesini yalnız bırakmadı
Suna Yıldızoğlu, bir ay arayla önce babasını, sonra da annesini kaybetmişti. Usta oyuncuyu bu zor günlerinde kızı Yasemin Ailen hiç yalnız bırakmıyor.
Yasemin Allen, yılbaşı gecesini, üst üste büyük acılar yaşayan annesi Suna Yıldızoğlu ile birlikte geçirdi.
Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.