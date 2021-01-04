MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Allen annesini yalnız bırakmadı
04.01.2021 - 11:11 |

Yasemin Allen annesini yalnız bırakmadı

Suna Yıldızoğlu, bir ay arayla önce babasını, sonra da annesini kaybetmişti. Usta oyuncuyu bu zor günlerinde kızı Yasemin Ailen hiç yalnız bırakmıyor.

Yasemin Allen annesini yalnız bırakmadı
ABONE OL

Yasemin Allen, yılbaşı gecesini, üst üste büyük acılar yaşayan annesi Suna Yıldızoğlu ile birlikte geçirdi.

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak

Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak

Transfer haberleri | Merih Demiral 50 milyon euroya ayrılabilir

Transfer haberleri | Merih Demiral 50 milyon euroya ayrılabilir

Bursaspor’da Mustafa Er dopingi

Bursaspor’da Mustafa Er dopingi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet