Yasemin Allen: Uyandırıcı bir deneyim oldu

"RUS AJANI GİBİYDİN"

Yasemin Allen, Daniel Donskoy’un “Birlikte oynarken gerçek bir Rus ajanı gibiydin, inanılmazdın” sözlerine şöyle karşılık verdi:

“Her zaman biraz erkek çocuğu gibiydim zaten ama koordinasyon konusunda o dizide çok şey öğrendim. Yetişkinler için çocuk parkı gibiydi. Türkiye’de romantik komedi ve dramalarda yer aldım ama ‘Strike Back’ benim için farklı bir deneyimdi.”

"HERKESİ DÜŞÜN"

Pandemi hakkında da konuşan Allen, “Kendimi düşünmektense herkesi düşünmeye başladım. Birçok perspektif kazandım ve uyandırıcı bir deneyim oldu benim için. Bundan sonrasını düşünecek olursak filmde ve dizide yer almak zorlaşacak ve bağımsız sinemaya, online dizilere bakacağız gibi görünüyor” dedi.