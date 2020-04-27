MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Allen: Uyandırıcı bir deneyim oldu
27.04.2020 - 09:44 |

Yasemin Allen: Uyandırıcı bir deneyim oldu

Yasemin Allen, daha önce 'Strike Back' dizisinin 8'inci sezonunda aynı seti paylaştığı Rus oyuncu Daniel Donskoy ile İngilizce canlı yayın yaptı.

Yasemin Allen: Uyandırıcı bir deneyim oldu

"RUS AJANI GİBİYDİN"
Yasemin Allen, Daniel Donskoy’un “Birlikte oynarken gerçek bir Rus ajanı gibiydin, inanılmazdın” sözlerine şöyle karşılık verdi:
“Her zaman biraz erkek çocuğu gibiydim zaten ama koordinasyon konusunda o dizide çok şey öğrendim. Yetişkinler için çocuk parkı gibiydi. Türkiye’de romantik komedi ve dramalarda yer aldım ama ‘Strike Back’ benim için farklı bir deneyimdi.”

"HERKESİ DÜŞÜN"
Pandemi hakkında da konuşan Allen, “Kendimi düşünmektense herkesi düşünmeye başladım. Birçok perspektif kazandım ve uyandırıcı bir deneyim oldu benim için. Bundan sonrasını düşünecek olursak filmde ve dizide yer almak zorlaşacak ve bağımsız sinemaya, online dizilere bakacağız gibi görünüyor” dedi.

Yasemin Allen: Uyandırıcı bir deneyim oldu

Magazin Haberleri Bülteni (27 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sabancı’dan yenilenen hizmet

Sabancı’dan yenilenen hizmet

Amerika’dan ödül!

Amerika’dan ödül!

Paris havası

Paris havası

Mia için yardım istedi

Mia için yardım istedi

Sıradaki Haber