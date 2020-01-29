Yasemin Allen'in piton sevdası

Güzel oyuncu Yasemin Allen, geçen yıl evcil hayvan olarak piton yılanı beslemeye başlamıştı. Yılan ile bir yıldır birlikte yaşayan Allen’in keyfi oldukça yerinde.

Oyuncu, Lord Flashheart ismini verdiği kraliyet pitonu ile çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Allen, pitonu ile birlikte oldukça mutlu görünüyor.