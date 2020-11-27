27.11.2020 - 09:17 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Yasemin Aloğlu'dan Dilan Çiçek Deniz açıklaması
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Aloğlu, oğlu Alihan Aloğlu'nun oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz hakkında ilk kez konuştu.
Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık altı aydır Alihan Aloğlu ile aşk yaşıyor. Yasemin Aloğlu, müstakbel gelin adayı hakkında sessizliğini bozdu.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Aloğlu'na, oğlunun Dilan Çiçek Deniz ile olan birlikteliği soruldu. Aloğlu, "Aman mutlu olsunlar yeter bana. Başka da bir şey sormayın" dedi.