Yasemin Aloğlu'dan Dilan Çiçek Deniz açıklaması

Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık altı aydır Alihan Aloğlu ile aşk yaşıyor. Yasemin Aloğlu, müstakbel gelin adayı hakkında sessizliğini bozdu.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Aloğlu'na, oğlunun Dilan Çiçek Deniz ile olan birlikteliği soruldu. Aloğlu, "Aman mutlu olsunlar yeter bana. Başka da bir şey sormayın" dedi.