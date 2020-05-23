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23.05.2020 - 15:23 |

Yasemin Hadivent kedisi için diziyi bıraktı

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk'ta 'Fadime' karakterine hayat veren Yasemin Hadivent, çekimleri Ordu’da yapılan dizinin yeniden sete çıkma kararı almasıyla zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.

Yasemin Hadivent kedisi için diziyi bıraktı
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Corona virüs tedbirleri sebebiyle bir süredir İstanbul’daki evinde olan Yasemin Hadivent, 'Minnoş' ismindeki kedisini kimseye bırakamayacağı ve yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinden ayrılma kararı aldı.

Yasemin Hadivent; "Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük" dedi.

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