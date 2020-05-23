23.05.2020 - 15:23 |
Yasemin Hadivent kedisi için diziyi bıraktı
Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk'ta 'Fadime' karakterine hayat veren Yasemin Hadivent, çekimleri Ordu’da yapılan dizinin yeniden sete çıkma kararı almasıyla zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.
Corona virüs tedbirleri sebebiyle bir süredir İstanbul’daki evinde olan Yasemin Hadivent, 'Minnoş' ismindeki kedisini kimseye bırakamayacağı ve yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinden ayrılma kararı aldı.
Yasemin Hadivent; "Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük" dedi.