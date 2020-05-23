Yasemin Hadivent kedisi için diziyi bıraktı

Corona virüs tedbirleri sebebiyle bir süredir İstanbul’daki evinde olan Yasemin Hadivent, 'Minnoş' ismindeki kedisini kimseye bırakamayacağı ve yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinden ayrılma kararı aldı.

Yasemin Hadivent; "Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük" dedi.