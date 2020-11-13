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13.11.2020 - 17:32 |

Yasemin Özilhan evinin alt katını spor salonu yaptı

Formda görüntüsüyle dikkat çeken, spora olan düşkünlüğü ile bilinen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, evinin alt katını spor salonuna çevirdi. Peki 53 kilo olan Özilhan'ın, beslenme şekli nasıl? İşte Özilhan'ın sırrı...

Yasemin Özilhan evinin alt katını spor salonu yaptı
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Yasemin Özilhan, evinin alt katındaki spor salonunda ter döktüğü anları paylaştı. Her gün 45 dakika hızlı tempoda yürüyen, bir saat aletli jimnastik yapan Özilhan “Emek vermeden, ter dökmeden olmaz” dedi.

Boyu 1.74 cm, kilosu da 53 olan Yasemin Özilhan'ın beslenme şekli böyle:
Makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak duruyor.
Tuz, şeker, alkol yasaklar listesinde.
Sebze ve protein ağırlıklı besleniyor.
Günde iki litre su tüketiyor.
Ödem atmak için kiraz sapı, mısır püskülü, maydonoz ve karanfili kaynatıp içiyor.
Günde iki öğün yemek yiyor.
Akşam 18.00’den sonra hiçbir şey tüketmiyor.

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Cadde Yazarları

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