Yasemin Özilhan'dan 'Survivor' sorusuna cevap

Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Seçtiği 10 soruya yanıt veren Özilhan’a “Survivor’a gider misiniz?” sorusu da yöneltildi. Özilhan, soruya spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafıyla yanıt verdi: “Anca spor salonuna giderim.”

FORMUNA DİKKAT EDİYOR

Formda görüntüsüyle dikkat çeken, spora olan düşkünlüğü ile bilinen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, evinin alt katını spor salonuna çevirdi. Her gün 45 dakika hızlı tempoda yürüyen, bir saat aletli jimnastik yapan Özilhan, daha önce yaptığı bir paylaşımda “Emek vermeden, ter dökmeden olmaz” demişti.

Boyu 1.74 cm, kilosu da 53 olan Yasemin Özilhan'ın beslenme şekli böyle:

Makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak duruyor.

Tuz, şeker, alkol yasaklar listesinde.

Sebze ve protein ağırlıklı besleniyor.

Günde iki litre su tüketiyor.

Ödem atmak için kiraz sapı, mısır püskülü, maydonoz ve karanfili kaynatıp içiyor.

Günde iki öğün yemek yiyor.

Akşam 18.00’den sonra hiçbir şey tüketmiyor.