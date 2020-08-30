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30.08.2020 - 13:34 |

Yasemin Özilhan'ın alışveriş stili

Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Özilhan, giyim tarzı ile dikkat çekti.

Yasemin Özilhan'ın alışveriş stili
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Özilhan'ın siyah-beyaz ağırlıklı giyim tarzı ve omzundaki mini çantası dikkat çekti. Bir süre mağazaları gezen Özilhan, ardından evinin yolunu tuttu.

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'EVDEKİ MUTLULUĞUMU HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM'

Sosyetik güzel, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakmıştı.

Yasemin Özilhan, geçtiğimiz aylarda "Setleri hiç özlemediniz mi?" sorusuna, "Kaç yılımı harcadığım işimi, o tempoyu, arkadaş çevremi özlüyorum tabii ama evde yaşadığım mutluluğu hiçbir şeye değişmem" yanıtını vermişti.

Öte yandan Özilhan'ın Emine ve Yasemin adında iki kızı bulunuyor.

Yasemin Özilhanın alışveriş stili

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