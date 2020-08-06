MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Şefkatli, 1.5 kiloyu dert etti
06.08.2020 - 09:29 |

Yasemin Şefkatli, 1.5 kiloyu dert etti

Sevgilisi İdo Tatlıses ile tatile giden Yasemin Şefkatli, tatilde bol bol yemek yedi. Bir haftada 1,5 kilo alan Şefkatli, "Biri beni durdursun artık” dedi.

Yasemin Şefkatli, 1.5 kiloyu dert etti
ABONE OL

Yasemin Şefkatli ile sevgilisi İdo Tatlıses tatilde. Bol bol yüzünce iştahı açılan Yasemin Şefkatli “Bir haftada bir yıl boyunca yemediğim kadar yemek yedim. Biri beni durdursun artık” dedi.

Aldığı 1.5 kiloyu dert etti. Yasemin annesi Ayşegül Şarlı ve yengesi Çiçek Şarlı’yı da tatilde ziyaret etti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli midelerine ziyafet çekti.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maceralı klip

Maceralı klip

Nesrin Cavadzade: ‘Alfa erkeği yok’

Nesrin Cavadzade: ‘Alfa erkeği yok’

‘Ben hep oyuncuydum’

‘Ben hep oyuncuydum’

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Sıradaki Haber