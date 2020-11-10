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10.11.2020 - 07:35 |

Yasemin Yürük'ün sabah sporu

Hepsi grubu dağıldıktan sonra kariyer hayatını değiştiren Yasemin Yürük, uzun bir süredir spor eğitmenliği yapıyor. Kendi spor çalışmalarını da ihmal etmeyen Yürük, önceki gün Arnavutköy sahilde antreman yaparken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Yürük'ün sabah sporu
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Yürük, spor yaptığı anları da takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yürük, son olarak Arnavutköy sahilde antreman yaparken poz verdi.

Yürük'ün bu pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yasemin Yürükün sabah sporu

Magazin Haberleri Bülteni (10 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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