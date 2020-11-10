10.11.2020 - 07:35 |
Yasemin Yürük'ün sabah sporu
Hepsi grubu dağıldıktan sonra kariyer hayatını değiştiren Yasemin Yürük, uzun bir süredir spor eğitmenliği yapıyor. Kendi spor çalışmalarını da ihmal etmeyen Yürük, önceki gün Arnavutköy sahilde antreman yaparken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Yürük, spor yaptığı anları da takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yürük, son olarak Arnavutköy sahilde antreman yaparken poz verdi.
Yürük'ün bu pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.