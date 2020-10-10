Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz MasterChef'e konuk oluyor

Yasin Obuz bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef 2020'ye konuk oluyor. MasterChef'te her hafta takım oyunlarının biri dış çekim olarak gerçekleştiriliyor. Bu hafta MasterChef'te dıi çekim Adana'da gerçekleştirilecek. Adana'da gerçekleştirilecek olan MasterChef 2020'ye geçtiğimiz sezonun 5'si olan isim Yasin Obuz konuk olacak. Yasin Obuz bilindiği üzere geçtiğimiz sezon MasterChef'in ardından Survivor'a katılmış ve üçüncü olmuştu. İşte Yasin Obuz hakkında merak edilenler...

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.