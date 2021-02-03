Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor Yasin olarak son dönemde adını duyuran isim, MasterChef Türkiye'de de yemekleri ile öne çıkmıştı. Yasin Obuz, Diyarbakır'da doğdu ve amatör - profesyonel futbol oynadı. Üniversite yıllarında mutfağa ilgi duyarak birbirinden lezzetli yemekler yapmaya başladı. Yasim Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

YASİN OBUZ KİMDİR?

Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansını 1998'de çıkardı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı ve bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa ilgi duymaya başlayan Obuz, yemek yapmaya bu dönemde başladı. Bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Küçük bir işletmesi var ve Masterchef Türkiye yarışmasına katıldı, oradan da Survivor'a seçildi. Obuz, 2021 Şubat ayı itibariyle de bir şarkı çıkarmıştır.