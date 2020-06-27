Yasmin Erbil: Kamera arkası gitar çalıyorum

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeyi başaran Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZUNU PAYLAŞTI

Yasmin Erbil, bu kez sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden dantelli iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını “Kamera arkası gitar çalıyorum” notuyla paylaştı.