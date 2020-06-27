27.06.2020 - 12:31 |
Yasmin Erbil: Kamera arkası gitar çalıyorum
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yasmin Erbil, bu kez dantelli iç çamaşırıyla çekilmiş bir pozunu "Kamera arkası gitar çalıyorum" notuyla paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeyi başaran Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZUNU PAYLAŞTI
Yasmin Erbil, bu kez sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden dantelli iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını “Kamera arkası gitar çalıyorum” notuyla paylaştı.