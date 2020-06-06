Yasmin Erbil paylaştı, milyonlar Mehmet Ali Erbil’i gördü

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evine çekilen Mehmet Ali Erbil, hayranlarına yine kızı Yasmin Erbil üzerinden ulaştı. Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi yayınladı.

Yasmin Erbil, bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu, "Çok aşk" notunu düştü.