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06.06.2020 - 12:11 |

Yasmin Erbil paylaştı, milyonlar Mehmet Ali Erbil’i gördü

Uzun süredir yeni paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, dün bu konuda sessizliğini bozdu. Erbil'in paylaşımları arasında babası Mehmet Ali Erbil'le olan görüntüsü de vardı.

Yasmin Erbil paylaştı, milyonlar Mehmet Ali Erbil’i gördü
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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evine çekilen Mehmet Ali Erbil, hayranlarına yine kızı Yasmin Erbil üzerinden ulaştı. Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi yayınladı.

Yasmin Erbil, bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu, "Çok aşk" notunu düştü.

Yasmin Erbil paylaştı, milyonlar Mehmet Ali Erbil’i gördü

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