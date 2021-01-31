Yasmin Erbil'den şaşırtan çıkış: Pardon kime benzettiniz?

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gazetecileri yine kandırmaya çalıştı. Erbil, bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Taksi bekleyen ikiliden Yasmin Erbil Instagram için hikaye çekerek pozlar verdi.

Hürriyet'in haberine göre; gazetecileri fark edince tedirgin olan Erbil, “Pardon kime benzettiniz ki beni” dedi. Muhabirlerin “Yasmin hanım inanmıyoruz” demesi üzerine kahkaha atan Erbil, yanındakinin sadece arkadaşı olduğunu söyledi.

25 yaşındaki Yasmin Erbil, "Asi ve serseri ruhlu değilim. 'Şunun kızıyım, şöyle bir ismim var' deyip kendimden başkası gibi davranmadığım için asi gibi algılanıyorum. Ama gerçekte minnoşum" demişti.

Babası hastayken gezdiği için eleştirilen Yasmin, "Kendisi 'kızım sosyal hayatını benim için durdurma' Ben seni tanıyorum. Böyle sen kötü olacaksın' diyerek bana izin verdi" ifadelerini kullandı.

'ÖLELİM Mİ?' CEVABI!

Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım yani, ölelim mi?” karşılığını vermişti.

DOĞUM GÜNÜNDE AYAĞA KALKTI

Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, ilk kez ayağa kalktığı pozu yayınlayarak kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü, "Bugün benim prensesim doğmuş" notuyla kutladı. Yasmin Erbil de kendi sayfasından "Çok şükür" mesajını yayınlamıştı.