Yatırımlara devam!

Antalya’nın eğitim hayatına yaptığı okulların yanı sıra, akademik kadrosuyla da başarıyla hizmet veren İbrahim Sezgin Koca, yatırımlarına devam ediyor. Eğitim alanında yarının Türkiye şampiyonlarını çıkarmaya hazırlanan iş insanının, son yaptığı beş yıldızlı oteli andıran Antalya Koleji’nin Lara, Manavgat ve Konyaaltı gibi şehrin prestijli bölgelerindeki kampüsleri, mimari özellikleriyle de dikkat çekiyor.