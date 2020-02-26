Yatlar göz kamaştırdı

Jongert, Contest ve Mulder gibi lüks yatları Türkiye’ye getiren HNF Yatchting’in sahibi Ahmet Hanif, Boat Show’20 fuarında, temsilcisi olduğu tekneleri tanıttı. İlgi gören standında konuklarını ağırlayan iş insanı, Tuzla Marina’da açılacak fuarda MAR-Co RX 36 model tekneyi, ilk defa Türkiye’ye getireceklerinin müjdesini verdi.