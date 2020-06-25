Yaz sergisine buyurun

Yurdumuzun önde gelen koleksiyonerlerinden Oktay Duran ve eşi Nil Duran, pandemi döneminde oturdukları sitede, komşularıyla hastane çalışanlarına yaptıkları kumanya paketleriyle dikkat çekmişlerdi. İkili, normalleşme dönemi kapsamında önceki gün sahibi oldukları Tepebaşı’ndaki Art On Galeri’de 12 sanatçının katılımıyla bir sergi açıp, ‘Edebi Yaz’ adı altında sanat camiasının bir araya getirdiler.