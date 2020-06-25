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25.06.2020 - 07:00 |

Yaz sergisine buyurun

Yurdumuzun önde gelen koleksiyonerlerinden Oktay Duran ve eşi Nil Duran, pandemi döneminde oturdukları sitede, komşularıyla hastane çalışanlarına yaptıkları kumanya paketleriyle dikkat çekmişlerdi.

Yaz sergisine buyurun
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Yurdumuzun önde gelen koleksiyonerlerinden Oktay Duran ve eşi Nil Duran, pandemi döneminde oturdukları sitede, komşularıyla hastane çalışanlarına yaptıkları kumanya paketleriyle dikkat çekmişlerdi. İkili, normalleşme dönemi kapsamında önceki gün sahibi oldukları Tepebaşı’ndaki Art On Galeri’de 12 sanatçının katılımıyla bir sergi açıp, ‘Edebi Yaz’ adı altında sanat camiasının bir araya getirdiler.

Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!Şarkıcı Murat Dalkılıç yaptığı jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aşkını her fırsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan şarkıcı, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapılırken o da masaj yaptı.
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