Yedi aylık hasret bitti

Cenk Eren, Ataşehir’deki Muamma’da sahne aldı. Yedi ay sonra ilk kez İstanbul’da sahneye çıktığını belirten şarkıcı, sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Eren, kendisini dinlemeye gelen Ayta Sözeri ile Deha Bilimlier’i yanına davet ederek, ‘Dalga Dalga’ ve ‘Büklüm Büklüm’ parçalarını seslendirdi.