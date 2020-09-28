28.09.2020 - 07:00 |
Yedi aylık hasret bitti
Cenk Eren, Ataşehir’deki Muamma’da sahne aldı.
Cenk Eren, Ataşehir’deki Muamma’da sahne aldı. Yedi ay sonra ilk kez İstanbul’da sahneye çıktığını belirten şarkıcı, sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Eren, kendisini dinlemeye gelen Ayta Sözeri ile Deha Bilimlier’i yanına davet ederek, ‘Dalga Dalga’ ve ‘Büklüm Büklüm’ parçalarını seslendirdi.
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.