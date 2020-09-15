Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Yedi Bela Hüsnü filmi kaç yılında çekildi?

Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam TV ekranında yeniden ekrana gelecek. Yeşilçam'ın sevilen filmleri arasında yer alan başrollerinde Kemal Sunal, Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsnü arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu yönünde kandırılmakta ve Hüsnü'den para koparmaktadır. Hüsniye sırılsıklam aşık olan Hüsnü bir gün mahalledeki cinayetlerin üzerine kalması ile Yedi Bela Hüsnü olarak anılmaya başlamıştır. Mahallelinin en büyük düşmanı olan Malik Çınar mahallesinde yer alan dükkanlar Makbule'den bir alavere ile almayı başarmıştır.

Mahalleliyi evlerinden ve dükkanlarından çıkarmak için onlara protesto gönderen Malik'le nasıl başa çıkacağını düşünen Mahalleli için biçilmiş kaftan Yedi Bela Hüsnü olur. Cemal, Mahalleli ile yaptığı pazarlıklar ile para koparmaya Hüsnü'nün üzerinden para kazanmaya devam etmektedir. İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncu kadrosu...

Yedi Bela Hüsnü; 1982 yılı yapımı, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği güldürü filmi

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal: Hüsnü

Oya Aydoğan: Hüsniye

Şevket Altuğ: Cemal

Ali Şen: Malik

Atilla Ergün: Necati

Nermin Denizci: Fatma

Belkıs Dilligil: Makbule

Yaşar Şener: Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa

Ajlan Altuğ: Manav Rasim

Süheyl Eğriboz: Rüstem

Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren: Reşat

Selahattin Fırat: Suat

Rıza Pekkutsal: Berber Latif

Muzaffer Cıvan: Yadigar

Celal Yonat: Malik'in adamı

Muhteşem Durukan: Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz: Malik'in adamı