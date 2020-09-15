Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Yedi Bela Hüsnü filmi kaç yılında çekildi?
Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğuna dair kandırılmaktadır. Hüsniye'yi çok seven Hüsnü ne yapsa Hüsniye'yi elde etmeyi başaramaz. Bir gün mahallede cinayetlerin üzerine kalması ile Yedi Bela Hüsnü olarak anılmaya başlanan Hüsnü, mahallelinin baş düşmanı olan Malik'e karşı koyabilecek tek isim olarak öne çıkar. İşte Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam TV ekranında yeniden ekrana gelecek. Yeşilçam'ın sevilen filmleri arasında yer alan başrollerinde Kemal Sunal, Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsnü arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu yönünde kandırılmakta ve Hüsnü'den para koparmaktadır. Hüsniye sırılsıklam aşık olan Hüsnü bir gün mahalledeki cinayetlerin üzerine kalması ile Yedi Bela Hüsnü olarak anılmaya başlamıştır. Mahallelinin en büyük düşmanı olan Malik Çınar mahallesinde yer alan dükkanlar Makbule'den bir alavere ile almayı başarmıştır.
Mahalleliyi evlerinden ve dükkanlarından çıkarmak için onlara protesto gönderen Malik'le nasıl başa çıkacağını düşünen Mahalleli için biçilmiş kaftan Yedi Bela Hüsnü olur. Cemal, Mahalleli ile yaptığı pazarlıklar ile para koparmaya Hüsnü'nün üzerinden para kazanmaya devam etmektedir. İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncu kadrosu...
Yedi Bela Hüsnü; 1982 yılı yapımı, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği güldürü filmi
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal: Hüsnü
Oya Aydoğan: Hüsniye
Şevket Altuğ: Cemal
Ali Şen: Malik
Atilla Ergün: Necati
Nermin Denizci: Fatma
Belkıs Dilligil: Makbule
Yaşar Şener: Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa
Ajlan Altuğ: Manav Rasim
Süheyl Eğriboz: Rüstem
Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren: Reşat
Selahattin Fırat: Suat
Rıza Pekkutsal: Berber Latif
Muzaffer Cıvan: Yadigar
Celal Yonat: Malik'in adamı
Muhteşem Durukan: Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz: Malik'in adamı