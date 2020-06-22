Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Yedi Numara dizisi hangi yıllar arasında çekildi?

Yedi Numara dizisi bu akşam TRT 1 ekranında yeniden yayınlanmaya başlayacak. 2000-2003 yılları arasında komedi türünde çekilen Yedi Numara dizisinde Vahit ve Zeliha'nın çok istemelerine rağmen bir türlü çocukları olmaz. İstanbul'a taşındıktan sonra babasına ahşap bir ev aldıran Vahit, bu evin bir bölümünü Üniversite öğrencisi dört kıza kiraya verir. Vahit'in iki amca oğlunun Üniversiteyi kazanması ile ayrı bir odada onlara açmak zorunda kalan Vahit bir yeri kazanamayan ama ticarete atılmak için Üniversite kazanan amcaoğullarının peşine takılan Satılmış Ballıoğlu ile kadro tamamlanır. Peki Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

YEDİ NUMARA DİZİSİ KONUSU

Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.

Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.

Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.

Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (Nam-ı diğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "Erkek Aktör" olma hayalleriyle gelmiştir

Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır...

YEDİ NUMARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Zeliha Ballıoğlu: Şebnem Sönmez canlandırmaktadır. Zeliha tipik bir ev hanımıdır lakin çocuklarının olmayışıyla annelik duygusunu "Koç"larında ve "Piliç"lerinde bulur. Evhamlı halleriyle Vahit'i sinir eder.

Vahit Ballıoğlu: (Engin Alkan) ise dizide bakkal olarak başlar sonraları farklı işler bulur, yiğenleri onu delirttiğinde terlikler havada uçuşur. Zeliha ile Vahit çocukları olmamasına rağmen birbirine delice aşıktır. Ek geçimlerini evden sağlarlar.

Armağan Erdem: (Tuba Erdem) Bursa'lıdır. Evde en mantıklı düşüneni ve pratiğe uygulayanıdır.

Rüya Uslu: (Nuray Uslu) İzmir'lidir. Birçok şeyden korkar ve ağlamaya başlar. Hemen bunalima girebilir.

Ayten Mutlugil: (Ayça Mutlugil) Ankara'lıdır. Sevgilileri birden çoktur. Bakıma ve güzelliğe önem verir.

Cansu Güney: (Gülden Güney) Antalya'lıdır. Evin şakacısıdır. Dizinin başlarında Mustafa (Ahmet Saraçoğlu) diye birisine aşıktır.

Satılmış Ballıoğlu: (Ruhi Sarı) "akarı yok, kokarı yok. Temiz iş." felsefesinin sahibidir. Dizide yaklaşık 10 bölüm oynadıktan sonra senaryo gereği Hollanda'ya işçi olarak gider.

Sabit Ballıoğlu': (Olgun Şimşek), aktörlük peşinde koşmuştur ve İstanbul'a gelmiştir.

Recep Ballıoğlu: (Volkan Girgin) üniversite için İstanbul'a gelmiştir. Recep, "müsrifliğin lüzumu yok." en çok kullandığı repliğidir.

Haydar Ballıoğlu (Okan Selvi), bir matematik dehasıdır. Klasik repliği "Herhalde galiba sanırsam."dır.

Meryem (Sedef Pehlivanoğlu), diziye Satılmış'a görücü olarak girer. Saf ve unutkandır. Kimsenin ismini hatırlayamaz. Daha sonraları Vahit'in açtığı mantıcıda çalışmaya başlar. Recep ile sözlenirler. Dizinin ilk onüçü ve sonrasındaki şive değişikliği göze batmıştır.

Asiye (Özlem Türkad), diziye Satılmış'ın söz verip kaçtığı dul kadın olarak girer. Karadenizlidir. 11. Bölümde eve Satılmış'ı beklemek için gelir. Daha sonraları Zeliha'nın ablasının oğlu Berat ile evlenir.

Berat Çolağangiller (Aşkın Şenol), Zeliha'nın ablasının oğludur, ve Vahit'in mantı solanunda çalışır. Asiye ile evlenmiştir. Annesinin, ilk 7 numaranın kamulaştırılması üzerine yeni ev alması için Vahit'e borç vermesine karşılık Zeliha teyzesince bakılma sözü almış ve eve yerleşmiştir. İlk bölümlerde cimri ve üçkağıtçı biri olarak hiç sevilmezken, yıldırım düşmesi sonucu girdiği komadan tövbekar olarak uyanmıştır.

Yusuf Güdük (Çağlar Çorumlu) diziye sonradan girmiştir, Cansunun belalısı olarak karşısına çıkar.