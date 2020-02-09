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09.02.2020 - 07:00 |

Yedinci yıla görkemli davet

Morini İstanbul, yedinci yılını önceki akşam gerçekleşen bir davetle kutladı.

Yedinci yıla görkemli davet

Mekanın Türkiye’deki ortakları Başak Soykan, Yaprak Baltacı ve Aslı Sayar’ın ev sahipliğindeki davete; Derin Mermerci, Burcu Esmersoy, Bahar Korçan, Aylin Benardete, Nefise Karatay, Yonca Evcimik, Ayşe Kucuroğlu, Oğulcan Engin, Mehmet Dinçerler, Gülden Büyükuçak ve Tolga Sezgin katıldı.

Yedinci yıla görkemli davet



Özge Fışkın’ın sahne aldığı etkinlikte, geceye özel hazırlanan tadımlıklar ikram edildi. Organizasyon, DJ müziğiyle geç saatlere kadar devam etti.

Yedinci yıla görkemli davet


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